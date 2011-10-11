Харківщина: внаслідок пожежі загинуло двоє людей

У селі Бабаї Харківської області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Харківській області, підрозділи МНС на цей випадок не викликались. На місці пожежі було виявлено тіло онука господарки домоволодіння, чоловіка 1978 року народження, та його співмешканки 1979 року народження. Причина пожежі встановлюється.