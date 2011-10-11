Двоє малюків пішли з дому - «не хочуть жити, як батьки»

Вчора у Дніпропетровську понад 200 співробітників міліції протягом дня шукали 5-річного хлопчика та його 4-річну сестру, які зранку пішли із дому в невідомому напрямку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Після отримання повідомлення від матері зниклих дітей працівники органів внутрішніх справ із залученням військовослужбовців Внутрішніх військ МВС терміново почали розшукувати малюків.

Як з’ясувалося, діти весь день блукали містом та о 19.30 були помічені співробітниками патрульної служби міліції біля однієї з лікарень міста. Малюки змерзли, оскільки були легко вдягнені та дуже зголодніли.

Діти пояснили, що втекли із дому, бо «не хочуть жити так, як їхні батьки». Вони, мовляв, голодують, їдять лише локшину, вдома брудно. Правоохоронці встановили, що батько дітей був неодноразово засуджений. Мати, за показами дітей, часто їх лупцює, кидає самих без нагляду вдома.

Зараз малюки перебувають в одному із притулків Дніпропетровська, їх життю і здоров`ю нічого не загрожує.

Міліція вирішує питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення насильства в сім`ї або невиконання захисного припису), а також за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов`язків щодо виховання дітей).