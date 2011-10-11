Чернігівщина: батьки втопили в колодязі своїх дітей

У Чернігівській області за вбивство двох дітей порушено кримінальну справу проти їхніх батьків.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС в області, до міліції надійшло повідомлення від жительки Носівки про те, що із садиби зникли двоє дітей (4 і 2 років).

За вказівкою начальника УМВС України в Чернігівській області генерал-майор міліції Олександра МИХАЙЛИКА для пошуку дітей по тривозі був піднятий особовий склад Носівського райвідділу внутрішніх справ, орієнтовано сусідні відділи міліції, лінійні відділи міліції на залізничних станціях та громадськість.

Як з’ясувалося, батьки вихованням дітей не займалися, зловживали алкоголем, офіційно ніде не працювали, а будинок перебував в антисанітарних умовах. За словами О.МИХАЙЛИКА, саме ця інформація і примусила правоохоронців перевірити версію, що до зникнення дітей можуть бути причетні саме батьки. В результаті тіла дітей були виявлені у криниці під дошками та колодами.

За словами подружжя, в один із дней вони випивали, посварилися і повкидали дітей до колодязя.

Проти подружжя порушено кримінальну справу за пп. 1, 2 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб та умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).