На Рівненщині - масове харчове отруєння

На Рівненщині з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 32 особи.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 11 жовтня до інфекційних відділень Млинівської та Дубенської центральних районних лікарень з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 32 особи, в тому числі 8 дітей (Млинівської райлікарні госпіталізовано 26 осіб, з них 6 дітей та Дубенської ЦРЛ – 6 осіб, з них 2 дітей), які 9 жовтня в смт. Млинів у будинку молитви святкували день подяки та вживали страви домашнього приготування. Всього у святкуванні взяло участь близько 250 осіб.

Станом на 7.00 12 жовтня госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості. Фахівцями СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання – встановлюється.