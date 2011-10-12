Через пожежу загинула 24-річна мати та її 2-річна дитина

У Тернопільській області внаслідок пожежі загинула 24-річна мати та її 2-річна дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася учора в селі Язловець Бучацького району.

За даними рятувальників, жінка, намагаючись розпалити піч літньої кухні, скористалась бензином. Той несподівано спалахнув, після чого зайнялась і решта пального, що було в ємкості. Полум’я миттєво охопило приміщення, зайнялись меблі, підлога, речі домашнього вжитку.

За припущенням працівників МНС, жінка з дитиною опинились у вогняній пастці, оскільки шлях до виходу був повністю перекритий. Відтак, тікаючи від вогню, вони сховались в прибудові до літньої кухні поряд з осередком пожежі. Очевидно, жінка намагалась вибити пластикове вікно, яке відділяло їх від порятунку, але її зусилля виявились марними.

Про трагедію повідомив сусід загиблих.

Попередня причина загибелі матері та дитини – отруєння продуктами горіння.

За даним фактом проводиться розслідування. На місці події працює оперативна група обласного УМНС.