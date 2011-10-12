У Сарнах евакуювали мешканців чотирьох кварталів

У Сарнах Рівненської області приступили до знешкодження 250-кілограмової бомби в центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини працівники МНС закінчують евакуацію мешканців центральної частини міста Сарни, аби підірвати на місці знахідки 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.

За інформацією начальника центру пропаганди управління МНС у Рівненській області Миколи ПРОКОПЧУКА, вже евакуйовано мешканців чотирьох кварталів поблизу центру міста, закрито доступ до шкіл та дитячих садочків.

У найближчі години бомбу планують підірвати.

Як вдалося з’ясувати у місцевих мешканців, більшість населення Сарн з розумінням поставилася до необхідності проведення евакуації. Люди брали з собою найнеобхідніше – документи, гроші, цінні речі.