На шахті в Луганській області раптово помер головний геолог

У місті Кіровськ Луганської області на шахті ТОВ «Донбасвугілляінвест» на робочому місці під землею раптово помер головний геолог, 1953 року народження.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, вчора під час просування розвідувально-похилим стовбуром шахти геологу стало зле і він знепритомнів. Гірники, які були поряд, надавали йому першу допомогу, але марно. Бригада реанімаційно-протишокової групи, яка прибула на місце події, констатувала смерть.

В даний час причину смерті встановлює судово-медична експертиза, говориться в повідомленні.