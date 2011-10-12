Губернатору Хмельниччини потрібні кошти на добудову лікарні

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА повідомив, що проситиме завтра у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА виділити кошти на капітальний ремонт доріг державного значення та добудову корпусу обласної дитячої лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯДУХА заявив сьогодні на брифінгу.

“Насамперед, мене хвилює стан доріг державного значення М12 (Стрий-Тернопіль-Вінниця-Кіровоград-Знаменка загальною протяжністю 746,7 км – УНІАН) та Н-03 (Житомир-Чернівці загальною протяжністю 325,3 км - УНІАН). Сорок років не виділялося коштів на капітальний ремонт цих доріг. Проводився лише поточний поверхневий ремонт дорожнього полотна”, - наголосив керівник області.

За його словами, також області дуже необхідно 200 млн. грн. на добудову корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні, який би відповідав сучасним вимогам.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 13 жовтня, Хмельниччину з робочою поїздкою відвідає Президент України В.ЯНУКОВИЧ. Планується, що глава держави побуває у Кам’янці-Подільському на ВАТ “Подільський цемент”, де відбудеться запуск нової лінії. Також він відвідає Національний історико-архітектурний заповідник у Кам’янці-Подільському.