У Львові розпочалося навчання у Школі біоетики

Психологи, педагоги та студенти-медики розпочали навчання у Школі біоетики Українському католицькому університеті (УКУ). 10 жовтня в УКУ відбулась інавгурація сертифікатної програми з біоетики. Цього року тут навчатимуться 23 студентів – лікарі, психологи, студенти-медики, соціальні педагоги, семінаристи, провізори.

«Мені дуже приємно, що УКУ набирає різних облич, у цьому і є покликання університету як такого, – звернувся до присутніх владика Венедикт (Алексійчук). – Сьогодні існує потреба масштабного і фундаментального шанування людської особи. Постійно поспішаючи, ми відучилися шанувати людину. А Школа біоетики УКУ навчає саме цьому. Тому я бажаю новим студентам Школи особисто зростати в Бозі, це дасть можливість по-новому глянути на людську особу».

Ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк привітав нових студентів Школи біоетики: «Ми відповідаємо на дух часу. Про це свідчить присутність на програмі різних людей, які мають різні фахи та вік. Майте наснагу мужньо свідчити. Нам не вдасться швидко

змінити суспільну думку щодо розуміння святості життя. Але ви є в авангарді найгострішого питання ХХІ ст.», – підсумував ректор.

Цього року у Школі біоетики УКУ працюватимуть 13 викладачів з України, Італії, Канади та Австрії. Це фахівці з біоетики, генетики, молекулярної біології. «Ми шукаємо добрих експертів у всьому світі, які будуть викладати на нашій програмі», – наголосив керівник Школи біоетики УКУ о. д-р Ігор Бойко.

Це вже третій набір на сертифікатну програму з біоетики в Українському католицькому університеті. За цей час її випускниками стали близько 50 осіб.

Цьогорічних студентів Школи біоетики також вітали радник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів та представник Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Ігор Берник.

Випускниця програми, головний спеціаліст відділу материнства і дитинства ГУОЗ ЛОДА Мирослава Децик вважає, що саме навчання у Школі надихнуло її по-іншому подивитися на життя. «Ще за радянських часів нас вчили, що таке життя і як його рятувати, але ми не знали, що таке смерть, як до цього ставитися. Тут ми по-новому подивилися на такі речі. Я 18 років працювала лікарем-реаніматологом, але часто не знала, як повідомляти батькам про смерть малюка. В УКУ я отримала інше розуміння багатьох речей. Школа біоетики впроваджує нову систему світопізнання», – наголосила лікар.