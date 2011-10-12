У Сарнах відтермінували знешкодження авіабомби

Спеціалісти МНС Рівненщини, які працюють сьогодні в місті Сарни над знешкодженням 250-кілограмової німецької авіабомби, що пролежала в землі в центрі міста з часів Другої світової війни, вирішили відтермінувати її підрив.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник центру пропаганди Управління МНС в Рівненській області Микола ПРОКОПЧУК, пов’язано це із додатковими заходами безпеки.

Вирішено поглибити котлован, у якому відбудеться підрив. Для цього туди вже вилито дві автоцистерни води, що, як стверджують спеціалісти, сприятиме просадці ґрунту. Крім того, робляться додаткові газовідвідні канали з котловану.

Орієнтовно бомбу знешкодять сьогодні ввечері.

Як повідомляв УНІАН, у Сарнах вже проведено евакуацію мешканців центральної частини міста, аби підірвати на місці знахідки 250-кілограмову бомбу.