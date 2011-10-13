На Полтавщині іномарка зіткнулася з поїздом
08:40, 13 жовтня 2011Новини регіонів
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Постраждали водій і пасажири
У Полтавській області постраждали водій і двоє пасажирів іномарки, що зіткнулася з поїздом.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області, дорожньо-транспортна подія сталася минулою ночі в селі Давидівка Пирятинського району на переїзді Грабарівка – Пирятин.
Автомобіль Geely зіткнувся з товарним поїздом сполученням Пирятин - Прилуки.
Постраждалих з травмами різної тяжкості було госпіталізовано до Пирятинської ЦРЛ.
За попередніми даними, водій автомобіля заснув за кермом.
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