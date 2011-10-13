На Полтавщині іномарка зіткнулася з поїздом

У Полтавській області постраждали водій і двоє пасажирів іномарки, що зіткнулася з поїздом.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області, дорожньо-транспортна подія сталася минулою ночі в селі Давидівка Пирятинського району на переїзді Грабарівка – Пирятин.

Автомобіль Geely зіткнувся з товарним поїздом сполученням Пирятин - Прилуки.

Постраждалих з травмами різної тяжкості було госпіталізовано до Пирятинської ЦРЛ.

За попередніми даними, водій автомобіля заснув за кермом.