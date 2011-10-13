Рівненщина: з харчовим отруєнням госпіталізували 39 осіб
09:59, 13 жовтня 2011Новини регіонів
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Святкували День Подяки
На Рівненщині, в смт. Млинів та м. Дубно, кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням зросла до 39 осіб, з них 7 дітей до 14 років.
Про це повідомляє прес-служба Управління МНС у Рівненській області.
Раніше повідомлялось про 32 хворих.
Потерпілі 9 жовтня святкували День Подяки в смт. Млинів в будинку молитви. У святкуванні брали участь близько 250 осіб.
Хворим надається медична допомога. Проводяться протиепідемічні заходи.
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