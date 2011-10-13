Рівненщина: з харчовим отруєнням госпіталізували 39 осіб

На Рівненщині, в смт. Млинів та м. Дубно, кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням зросла до 39 осіб, з них 7 дітей до 14 років.

Про це повідомляє прес-служба Управління МНС у Рівненській області.

Раніше повідомлялось про 32 хворих.

Потерпілі 9 жовтня святкували День Подяки в смт. Млинів в будинку молитви. У святкуванні брали участь близько 250 осіб.

Хворим надається медична допомога. Проводяться протиепідемічні заходи.