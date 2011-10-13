Харківщина: на газовій свердловині стався викид газу

У Харківській області на одній із газових свердловин сталася аварія з викидом газу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, аварія сталася 11 жовтня о 05.20 на одній із газових свердловин, яка розташована на відстані близько 8 км від села Старовірівка Нововодолазького району.

До ліквідації аварії були залучені бригади ДП «Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба «ЛІКВО», а також 6 одиниць техніки (2 автоцистерни, 2 пожежно-насосні станції, 2 рукавних автомобіля) та 35 бійців особового складу МНС.

О 16.45 аварія була ліквідована. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Харківській області.