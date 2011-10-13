У Каховському водосховищі потонули двоє рибалок
10:51, 13 жовтня 2011Новини регіонів
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Перекинувшись на човні
У Каховському водосховищі в Херсонській області потонули двоє рибалок, перекинувшись на човні.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, нещасний випадок стався вчора, 12 жовтня, близько 19.00 у Великолепетиському районі в акваторії Каховського водосховища.
Загиблі - жителі села Мала Лепетиха, 1941 і 1948 рр. народження.
В результаті проведених пошукових заходів тіло 70-річного рибалки було знайдене і відправлене на судмедекспертизу, тіло другого 63-річного рибалки поки що не знайдене.
На сьогодні для пошуків зниклого рибалки заплановане залучення водолазної групи облуправління МНС.
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