У центрі Харкові вночі стався вибух

У Харкові сьогодні близько 02.00 стався вибух у центрі міста біля одного з кіосків на перехресті вул. Римарської та Бурсацького узвозу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Внаслідок вибуху спрацювала сигналізація кіоску. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила пошкодження скла кіоску та урни, розташованої біля нього. Під час огляду місця події були виявлені та вилучені залишки пластикового контейнеру сірого кольору, а також фрагменти металевих цвяхів різної довжини та діаметру.

Згідно з попереднім висновком експерта, сила вибуху склала у тротиловому еквіваленті до 100 гр. Під час вибуху постраждалих немає, значної матеріальної шкоди не завдано.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.