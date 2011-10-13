На Вінниччині скажений кіт подряпав двох чоловіків

В селі Кинашів Тульчинського району Вінницької області скажений кіт подряпав двох людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, бродячий кіт забіг на територію подвір’я 25-річного громадянина та подряпав власника домогосподарства. Пізніше кіт забіг до приватного домогосподарства 38-річного громадянина й також подряпав йому ноги. Після цього постраждалий чоловік вбив тварину та звернувся до управління ветеринарної медицини.

Тушку кота було направлено на експертизу, результатом якої став висновок про захворювання на сказ.

Наразі працівники управління ветеринарної медицини в Тульчинському районі проводять профілактичні щеплення домашніх тварин та птиці вказаних домогосподарств; профілактичні щеплення бродячих тварин с. Кинашів.

Наразі постраждалі знаходяться дома та проходять відповідний курс щеплень.