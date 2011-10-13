У Полтавській області троє людей отруїлися грибами
13:37, 13 жовтня 2011Новини регіонів
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У тяжкому стані
У Миргороді Полтавської області троє людей отруїлися грибами.
Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області.
За даними центру, вчора в Миргородську лікарню звернулися троє людей віком 51, 46 і 23 роки з болями в шлунку і поганим самопочуттям, які напередодні вживали гриби.
В результаті обстеження був встановлений діагноз – «гостре отруєння грибами».
Потерпілі направлені в реанімаційне відділення Миргородської ЦРЛ. Усі вони знаходяться в тяжкому стані.
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