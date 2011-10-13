У Луганську міліція не хотіла порушувати справу проти педофілів

Прокуратура Луганська порушила кримінальну справу проти двох чоловіків за підозрою в педофілії.

Про це УНІАН повідомила працівник прес-служби прокуратури Луганської області Лілія МАКСИМЕНКО.

За її словами, двоє підозрюваних незаконно позбавили свободи і згвалтували два неповнолітніх. До міліції звернулися батьки дітей, які вказали про злочин.

«Такий злочин чоловіки, як пояснили неповнолітні, скоювали стосовно них уже не раз. Проте, незважаючи на обставини, працівники міліції відмовили в порушенні кримінальної справи», - сказала Л.МАКСИМЕНКО.

За її словами, прокуратура Луганська у порядку нагляду вивчила законність прийнятого міліцією рішення і встановила, що воно прийняте незаконно.

Л.МАКСИМЕНКО зазначила, що після з`ясування всіх обставин прокуратурою Луганська постанова міліції про відмову в порушенні кримінальної справи була скасована.

У вересні прокуратура порушила кримінальну справу стосовно двох підозрюваних за ознаками злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) і ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). Справа для проведення досудового розслідування направлена в слідчі органи внутрішніх справ.

За неналежне ставлення до своїх службових обов`язків стосовно працівників міліції прокуратурою Луганська вжиті заходи прокурорського реагування.