Харківщина: знято з реалізації 27 тонн неякісних продуктів

На Харківщині обласна санітарно-епідеміологічна станція у вересні зняла з реалізації більш як 26,5 тонн недоброякісних і небезпечних продуктів харчування.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

У облСЕС зазначають, що за вересень спеціалісти санстанції провели понад 1,4 тис. перевірок і зареєстрували порушення вимог санітарного законодавства під час 697 обстежень (49,4% загальної кількості).

Із 901 обстеженого об’єкта харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі, порушення санітарних норм виявлені на 523 (58,1%) об’єктах, із 438 обстежених навчальних та оздоровчих закладів для дітей на 143-х виявлені порушення санітарних норм (32,7%).

За місяць на порушників санітарного законодавства СЕС наклала 704 штрафи на суму 101,4 тис. грн. За реалізацію недоброякісної продукції застосовані 127 фінансових санкцій на загальну суму понад 6,6 тис. грн., припинялася експлуатація 194 об’єктів підвищеного епідризику.