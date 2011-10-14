У Луганську порушено справу через смерть малюка
НП в обласній дитячій лікарні
Прокуратура Луганська порушила кримінальну справу проти трьох співробітників Луганської обласної дитячої клінічної лікарні через смерть піврічної дитини.
Про це УНІАН повідомив помічник прокурора Луганська Олександр КОЛЕСНИК.
За його словами, згідно з підсумками проведеної загальнонаглядової прокурорської перевірки, яка відбулася в рамках вивчення статистики дитячої смертності в Луганську, смерть дитини настала внаслідок неякісного лікування й неналежного виконання своїх службових обов`язків трьома посадовцями відділення патології новонароджених ЛОДКЛ.
«Дитина 2011 року народження була госпіталізована до відділення патології новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні 12 червня цього року з діагнозом ГРВІ: гострий бронхіт, обструктивний синдром, правостороння пневмонія.
17 червня пацієнта перевели у відділення інтенсивної терапії, але вже 27 числа цього місяця його повернули назад у стабільно важкому стані. 6 липня черговий лікар констатував зупинку самостійного дихання, одиничні серцеві скорочення, акроцианоз, відсутність пульсу на периферичних судинах. Цього ж дня дитина померла», - повідомив О.КОЛЕСНИК.
Він зазначив, що лікарем піврічної дитини був завідуючий відділенням патології новонароджених. За результатами висновків судово-медичного дослідження, лікування дитини у відділенні патології новонароджених проводилося не в профільному відділенні й не в повному обсязі, що призвело до смерті.
За результатами проведеної перевірки за фактом службової недбалості з боку посадовців відділення патології новонароджених ЛОДКЛ, що спричинила смерть малолітнього пацієнта, прокуратурою Луганська порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України.
За інформацією О.КОЛЕСНИКА, завідуючий відділенням патології новонароджених ЛОДКЛ був звільнений за порушення посадових інструкцій і наказів Міністерства охорони здоров’я. Інші два медичні працівники продовжують виконувати свої обов`язки.
Проводиться досудове слідство.