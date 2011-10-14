У гостей, які отруїлися на весіллі, - сальмонельоз

У чотирьох жителів Ніжина, які отруїлися на святкуванні весілля у кафе, виявлено сальмонельоз.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, Ніжинська міська санепідемстанція провела перевірку санітарного стану кафе "Золотий ключик" та медичне обстеження працівників. Вогнища інфекційної хвороби не виявлено.

За інформацією представників кафе, переважна більшість м`ясних, рибних страв та алкогольних напоїв, які подавалися до столу гостям, були приготовані замовниками весілля. Всього весілля святкували 50 осіб.

Як повідомлялося, до інфекційного відділення Ніжинської центральної міської лікарні упродовж 10 - 12 жовтня було госпіталізовано 9 місцевих жилелів, які святкували весілля у кафе "Золотий ключик".