На Прикарпатті затримано педофіла

Прикарпатська міліція розслідує кримінальну справу, порушену стосовно 30-річної особи за підозрою у скоєнні злочину, пов’язаного з сексуальним насиллям щодо неповнолітньої дівчинки.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, 17 вересня цього року на одній з вулиць Івано-Франківська чоловік під надуманим приводом вступив у розмову з дівчинкою 1998 року народження і шляхом обману заманив її в занедбану будівлю. Застосувавши щодо потерпілої фізичне і психологічне насилля, зловмисник задовольнив свої сексуальні пристрасті.

За словами начальника УМВС в Івано-Франківській області Василя ВАРЦАБИ, за добу після отримання інформації про цей злочин правоохоронці затримали підозрювану особу. Слідство має доказову базу, яка підтверджує причетність саме цієї особи до вчинення злочину насильницького характеру.

Водночас міліція має також ґрунтовні підстави підозрювати цього 30-річного мешканця одного із сіл Надвірянського району у вчиненні спроби згвалтування іншої дівчинки. Цей факт було зареєстровано торік. В.ВАРЦАБА повідомив, що працівники міліції здійснили величезний обсяг оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення особи з девіантною поведінкою.

Нині цей чоловік перебуває під вартою і притягується до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.4 статті 152 (згвалтування неповнолітньої, санкція статті – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років) і ч.3. статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом щодо неповнолітньої, санкція – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років) Кримінального кодексу України.