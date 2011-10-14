У Голій Пристані 5 чоловік отруїлися грибами
11:40, 14 жовтня 2011Новини регіонів
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Проводиться розслідування
У Голій Пристані Херсонської області отруїлася грибами бригада робітників, госпіталізовано 5 чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області до районної лікарні були госпіталізовані в стані середньої тяжкості 50-річна жінка і двоє чоловіків (1973 і 1975 років народження).
Ще двоє чоловіків (1974 і 1960 років народження) були госпіталізовані з аналогічним діагнозом у стані середньої тяжкості до Херсонської обласної клінічної лікарні та до лікарні Суворовського району обласного центру.
Встановлено, що всі постраждалі – члени однієї робітничої бригади, які працювали в Голій Пристані. Після трудового дня вони їли гриби.
За даним фактом проводиться розслідування.
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