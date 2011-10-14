Вінниччина: діти отруїлися ліками та отрутою для гризунів
13:37, 14 жовтня 2011Новини регіонів
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Госпіталізовані
У Вінницькій області за добу двоє дітей (3 та 1 рік) госпіталізовані внаслідок вживання медпрепарата та отрути для гризунів.
Про це УНІАН повідомили у прес-служба УМНС у Вінницькій області.
13 жовтня у с. Кинашів 3-річна дитина вжила препарат «Оскарнутін» та була доставлена матір’ю у Тульчинську центральну районну лікарні з гострим медикаментозним отруєнням.
Другий випадок стався у с. Сокиринці. Там однорічний хлопчик наївся отрути для гризунів і був госпіталізований до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні.
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