У Луганську керівник медустанови вимагав від інваліда 11 тис

У Луганську затримано керівника медичної установи, який вимагав хабар від інваліда в розмірі 11 тис. грн., повідомили УНІАН у прес-службі обласного Управління МВС.

Згідно з повідомленням, керівник однієї з медичних установ потрапив у поле зору міліції в ході оперативних заходів. Як з`ясували правоохоронці, хабар він вимагав за термінове оформлення документів на видачу ортопедичного обладнання, оцінивши свої послуги в 11 тис. грн.

При отриманні цієї суми підозрюваного було затримано в своєму робочому кабінеті.

Всі матеріали за цим фактом було передано до прокуратури Луганська, де стосовно керівника порушено й розслідується кримінальна справа за ч. 1 статті 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).