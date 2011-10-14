Мешканець Закарпаття продавав інвалідів за 10 тис грн

Співробітники відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми УМВС України в Івано-Франківській області затримали 25-річного мешканця сусідньої Закарпатської області за продаж з метою подальшої експлуатації трьох громадян з фізичними вадами.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області.

Начальник УМВС в Івано-Франківській області Василь ВАРЦАБА повідомив на прес-конференції, що зловмисника було затримано при одержанні ним 30 тис. грн. за те, що він передає свої «права» на трьох чоловіків-інвалідів, яких він дотепер використовував у жебракуванні і привласнював кошти жебраків.

Певний час оперативники міліції документували злочинні дії закарпатця в Івано-Франківську, доки не здобули ґрунтовні докази його злочинної діяльності. Раніше двічі судимий за крадіжки і незаконне заволодіння транспортним засобом чоловік наразі затриманий в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 статті 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, вчинені відносно кількох осіб). В даний час в суді вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу – взяття під варту. За злочини цього виду передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

«Тим часом міліціонери подбали про долю трьох інвалідів: зараз вони перебувають під опікою соціальних служб», - йдеться в повідомленні.