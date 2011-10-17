24-річного чоловіка убило струмом при спробі крадіжки проводів

У селі Веприк Гадяцького району Полтавської області 24-річного чоловіка убило електрострумом під час спроби крадіжки проводів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Загиблий і двоє його товаришів (20 і 18 років) намагалися вкрасти алюмінієвий дріт з електролінії на околиці села, а потім здати в пункт прийому металобрухту.

Співробітники міліції Гадяцького райвідділу порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 2 ст. 185 (крадіжка, здійснена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.