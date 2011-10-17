На шкільному подвір'ї вибухнула граната: дві дитини у лікарні

У суботу близько 12.00 у с. Спаське Мелітопольського району Запорізької області на території школи при спробі розібрати підривник від гранати стався вибух.

Внаслідок вибуху двоє хлопчиків (2002 р. н.) отримали поранення, повідомляє прес-служба МНС.

Одного з них у важкому стані госпіталізовано до Запорізької обласної дитячої лікарні, другого - до Мелітопольської районної лікарні (він після надання медичної допомоги перебуває у задовільному стані).

Подія знаходиться під контролем Головного управління МНС у Запорізькій області.