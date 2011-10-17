На шкільному подвір'ї вибухнула граната: дві дитини у лікарні
09:11, 17 жовтня 2011Новини регіонів
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Один - у тяжкому стані
У суботу близько 12.00 у с. Спаське Мелітопольського району Запорізької області на території школи при спробі розібрати підривник від гранати стався вибух.
Внаслідок вибуху двоє хлопчиків (2002 р. н.) отримали поранення, повідомляє прес-служба МНС.
Одного з них у важкому стані госпіталізовано до Запорізької обласної дитячої лікарні, другого - до Мелітопольської районної лікарні (він після надання медичної допомоги перебуває у задовільному стані).
Подія знаходиться під контролем Головного управління МНС у Запорізькій області.
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