З дитячого сиропу від кашлю можна зробити наркотики

У Севастополі співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали членів злочинного угруповання, які займалися виготовленням і розповсюдженням важких наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в м. Севастополі, 27-річний лідер угруповання у власній квартирі організував лабораторію з виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу на основі метамфетаміну. Для виготовлення наркотику використовувалося лікарський засіб - дитячий сироп від кашлю, який зловмисники безперешкодно купували в аптеках міста.

Як повідомив начальник міського УБОЗу Едуард ТРЕТЯК, готові наркотики розфасовували й збувалися молоді в розважальних закладах Севастополя.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання членів злочинної групи працівники міліції виявили та вилучили 20 грамів наркотичного засобу на основі метамфетаміну, а також понад 160 тис. грн. і 20 тис. дол., отриманих від збуту наркотиків.

Крім того, були вилучені різні пристрої й устаткування для фасування та виготовлення наркотичних засобів. Як пояснив один із затриманих, частину грошей вони планували витратити на закупівлю обладнання для збільшення виробництва синтетичних наркотиків, а іншу частину - на придбання сировини та прекурсорів для виготовлення наркотиків.

Проти членів угруповання порушено кримінальну справу. За рішенням суду, троє членів організованої групи заарештовані. Щодо двох із них обрано запобіжний захід підписка про невиїзд.