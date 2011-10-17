Стартував місячник раннього виявлення онкозахворювань у жінок

Сьогодні в Києві стартував місячник раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок, який триватиме до 18 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Як повідомили у Головному управлінні охорони здоров’я, ця акція відбуватиметься для посилення уваги киянок до власного здоров’я, ознайомлення мешканців з першими ознаками виникнення злоякісних утворень, з можливостями профілактики злоякісних новоутворень, попередження занедбаності онкогінекологічної патології тощо.

У рамках місячника жінкам буде надано можливість безплатно пройти первинні огляди в жіночих консультаціях за місцем проживання, а також провести необхідні додаткові діагностичні (зокрема, лабораторні) обстеження в «Київському міському консультативно-діагностичному центрі».