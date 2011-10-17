У Вінниці автомобіль без водія в’їхав у трамвай

У Вінниці автомобіль Renault Kengoo, який був без водія, зіткнувся з трамваєм.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зіткнення у салоні автомобіля нікого не було, адже водій автівки з м.Хмельницький, зупинившись на пагорбі не поставив свій автомобіль на ручні гальма. Через це машина почала самостійно рухатися й заїхала на трамвайні колії, де на зустріч їхав трамвай.

Водій Renault Kengoo коли помітив, що його машина самостійно рухається у напрямку трамвайної колії, намагався наздогнати її, але не встиг - трамвай наїхав на капот автомобіля та зім’яв його лівий бік.

Майже півгодини працівники вінницького трамвайно-тролейбусного управління, даішники та випадкові свідки аварії витягали машину з-під трамвая з колій на узбіччя дороги.