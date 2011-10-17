У Житомирі у школах та лікарнях холодно

Прокуратура Житомира внесла припис міському голові Володимиру ДЕБОЮ щодо незабезпечення температурного режиму у школах та лікарнях міста.

Про це йдеться у переданому кореспонденту УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Житомирської області з посиланням на прокурора Житомира Іллю ТИТАРЧУКА.

За його словами, "під час перевірки, проведеної прокуратурою міста Житомира щодо додержання вимог законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення встановлено, що органами місцевого самоврядування Житомира, всупереч чинному законодавству, не забезпечено повною мірою належних умов навчання і виховання дітей у навчально-виховних закладах міста та лікування у лікувальних закладах для дітей".

І.ТИТАРЧУК сказав, що відповідно до ст.ст. 20, 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", органи місцевого самоврядування, які організують або здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов’язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я тощо.

"У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень і споруд їх власник зобов’язаний створити безпечні і здорові умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання захворюванням тощо. Однак, у Житомирі вказані норми законодавства повною мірою не виконуються, порушуються права дітей щодо забезпечення належних умов для охорони їх життя і здоров`я", - наголосив прокурор.

І.ТИТАРЧУК уточнив, що вибірковою перевіркою, проведеною прокуратурою Житомира з залученням спеціалістів Житомирської міськСЕС встановлено, що у 10 дитячих садочках, майже 20 загальноосвітніх школах, у стаціонарних та поліклінічних відділеннях ЦДМЛ (по вул. Шевченко, 2, вул.1 Травня, 23, пл. Польова, 2) пологовому відділенні ЦМЛ № 1 (вул. В.Бердичівська, 70) ЦМЛ №2 (вул. Сабурова, 2) не забезпечено температурного режиму. При нормі 21-22°С температура становила лише 17-18°С.

На думку прокурора Житомира, "всупереч розпорядженню Житомирського міського голови (від 7 жовтня 2011 року) про початок опалювального періоду 2011-2012 років, станом на 13 жовтня 2011 року лікувальні та навчально-виховні заклади для дітей не підключені до централізованого теплопостачання та функціонують з порушенням повітряно-температурного режиму".

Недодержання температурного режиму не сприяє видужанню дітей, які перебувають у лікувальних закладах міста, може призвести до епідускладнень із захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей, переконаний прокурор.