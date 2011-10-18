Рятувальники всю ніч шукали жінку, яка заблукала у лісі

В Черкаській області рятувальники всю ніч шукали в лісі жінку, яка заблукала у лісі під час збирання грибів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центр пропаганди управління МНС в Черкаській області, близько 20-ї години, до рятувальників Смілянського району від чергового райвідділу УМВС надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів в лісовому масиві поряд із селом Костянтинівна, зникла 34-річна місцева жителька.

Рятувальники, разом із працівниками міліції, негайно розпочали пошуки. До прочісування місцевості була залучена і кінологічна служба Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. В результаті пошуків, які тривали майже усю ніч, було обстежено 3 квартали лісового масиву, а також проводилася робота з опитування місцевого населення. Проте, знайти жінку вдалося лише наступного ранку близько 7-ї години в районі Смілянської автостанції за 10 кілометрів від місця зникнення.