У Криму продовжили штормове попередження

Кримське управління МНС продовжило оголошене раніше штормове попередження, оскільки в регіоні – складні погодні умови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління.

«Згідно з даними Гідрометеорологічного центру, 18 жовтня в Криму очікуються сильні зливи, посилення північно-східного вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду», сказано в повідомленні.

Не виключене підняття рівня води в річках на 0,5-1 метр.

Як повідомляв УНІАН, раніше штормове попередження оголошували в Криму на неділю і понеділок, 16 і 17 жовтня.