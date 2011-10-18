Після уроку праці діти потрапили до лікарні з алергією

У Чернігівській області школярі після уроку трудового навчання потрапили до лікарні з алергією.

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, учні 9-го класу Киселівського навчально-виховного комплексу на уроці трудового навчання збирали насіння квіткових рослин із шкільної клумби. Через деякий час у школярів з’явилися алергічні симптоми – почервоніння обличчя та шиї.

Наступного дня після огляду учнів місцевим фельдшером дітей було направлено для подальшого обстеження і лікування до обласної дитячої лікарні.

Згідно з попереднім висновком лікарів, у дітей виникла алергія на одну з рослин – молочай оторочений. На сьогодні всіх дітей виписано із лікарні у задовільному стані.

За інформацією управління освіти і науки ОДА, молочай оторочений не є забороненим для висадження на клумбах, але при потраплянні соку на шкіру може викликати алергічні симптоми. Цей вид рослин висаджувався на клумбах Киселівського навчально-виховного комплексу упродовж 4 років і ніяких наслідків для здоров’я людей не викликав. На даний час молочай прибрано зі шкільних клумб і знищено.