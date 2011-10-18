У Сєверодонецьку водій збив двох пішоходів

Вчора о 21.20 в Сєверодонецьку Луганської області водій автомобіля ВАЗ-2101 здійснив наїзд на двох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, один з пішоходів (1969 р.н.) помер на місці ДТП, а другого (1966 р.н.) було госпіталізовано з численними травмами. Проводиться слідство.