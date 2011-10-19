Буковина: на уроці фізкультури помер восьмикласник
08:16, 19 жовтня 2011Новини регіонів
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Раптово зупинилося серце
У Чернівецькій області вчора близько 9.30 ранку на уроці фізкультури помер учень восьмого класу 1997 року народження.
Як повідомляє газета «Молодий буковинець», трагедія сталася у селі Хряцька Герцаївського району.
За попередньою інформацією, у школяра раптово зупинилося серце.
Зараз компетентні органи проводять розслідування інциденту.
В обласній прокуратурі підтвердили факт смерті дитини. На місце події виїжджав прокурор Чернівецької області Петро КОВАЛЬ, який завтра об 11.00 проведе брифінг щодо цього випадку.
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