Запорізька міліція спіймала вбивцю-педофіла

Працівники карного розшуку запорізького главку міліції затримали небезпечного злочинця, який позавчора втік з-під варти.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Запорізькій області, у ніч на 17 жовтня цього року з Дніпрорудненської міської лікарні Василівського району Запорізької області втік з-під варти заарештований громадянин М., 1971 року народження, уродженець Азейбарджану, раніше неодноразово засуджений за грабежі, розбої та зґвалтування. Чоловік був заарештований за обвинуваченням у скоєнні вбивства та зґвалтування неповнолітньої.

На території Запорізької області було введено в дію оперативний план «Сирена».

На пошуки втікача було зорієнтовано особовий склад територіальних органів внутрішніх справ та оперативних служб. Враховуючи особливу небезпечність злочинця, вжито максимальних заходів, аби якнайшвидше встановити місця перебування утікача та затримати його.

Працівникам карного розшуку ГУ МВС України в Запорізькій області у взаємодії зі своїми дніпропетровськими та донецькими колегами у найкоротші терміни вдалося встановити місцезнаходження злочинця. Останнього затримали оперативники та бійці спецпідрозділу «Беркут» у залишеному будинку на околиці селища Покровка Дніпропетровської області. Затриманого доправлено до ізолятора тимчасового тримання.