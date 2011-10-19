Однорічна дівчинка отруїлася ліками, зараз у реанімації

На Житомирщині

Житомир. 19 жовтня. УНІАН. На Житомирщині через отруєння медпрепаратами до реанімації потрапила однорічна дівчинка з села Велика Фосня Овруцького району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області.

Дівчинку було госпіталізовано вчора до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні з діагнозом "отруєння медичними препаратами".

Наразі медики борються за її життя.