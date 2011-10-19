У Тернополі вночі шукали вибухівку в житловому будинку

У Тернополі серед ночі повідомили про замінування будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, дзвінок з інформацією, що у житловому будинку на вул. Лук’яновича, 2, закладено вибуховий пристрій, надійшло телефоном о 01.44.

Після цього до будинку виїхали слідчо-оперативна група міліції та черговий караул Тернопільського міськвідділу МНС. Після поведених пошукових робіт було встановлено, що вибухового пристрою немає.