Рівненщина: експонат музею виявився бойовою міною
15:54, 19 жовтня 2011Новини регіонів
0
Подано заявку на знешкодження
Бойову міну часів Другої світової війни виявив мешканець Рівненщини у землянці-макеті криївки УПА поблизу села Мости Здолбунівського району.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди Управління МНС у Рівненській області.
Небезпечний предмет був розміщений серед експонатів криївки. Сама криївка збудована в пам`ять вояків Української повстанської армії.
Місце виявлення вибухонебезпечного предмету взято під охорону працівниками Здолбунівського районного відділу УМВС України в Рівненській області.
Подано заявку на знешкодження міни, зазначається в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter