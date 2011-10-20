На Прикарпатті відкрито лікувальну ферму для "особливих" дітей

У селі П’ядики Коломийського району Івано-Франківської області запрацювала перша лікувально-анімаційна ферма «Ковчег».

Як повідомили УНІАН у Коломийсько-Чернівецькій єпархії УГКЦ, відкрив ферму єпархіальний благодійний фонд «Карітас».

Головним завданням ферми є допомога дітям з особливими потребами, зокрема з діагнозом ДЦП, через контакт з тваринами.

Нині у «Ковчезі» є 25 овець та двоє верхових коней (гуцульської й орловської породи), які допомагатимуть дітям у соціальній реабілітації та лікуванні психологічних травм. Зокрема, курс «овечої терапії» включає три складові: продукти харчування, вовняні речі та спілкування з тваринами. За словами авторів проекту, кожна складова реалізовуватиметься одночасно. А наразі планують виготовляти бринзу, стригти овець і влаштовувати малечі ігри з тваринами й пізнавальні екскурсії.

Тут запроваджують овітерапію - лікування вівцями, та іпотерапію - лікування кіньми. На етапі лікувальної терапії з дітьми займатимуться фахові спеціалісти. Заняття для діток з особливими потребами будуть безкоштовними. Але поки що ферма працюватиме в екскурсійно-відпочинковому форматі. У майбутньому в «Ковчезі» буде і бура гуцульська корова, кролі, гуси, качки, поні, ослик тощо.

Довідка УНІАН. Село П’ядики неподалік міста Коломия, налічує три з половиною тисячі жителів. «Ковчег» розташували на землях, які пустували.

Ферма названа анімаційною не від англійського «animal» - тварина, а від латинського «anima» - душа, бо основним її завданням є терапія.