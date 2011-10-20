Дитину, яку неналежно лікували у Чернігові, перевели до «Охматдиту»

3-річного хлопчика Кирила СЕРЕДУ, батьки якого скаржилися на неналежне лікування у чернігівській лікарні, після втручання ЗМІ та голови Чернігівської обласної державної адміністрації перевели з Чернігова до київської клініки «Охматдит».

Про переведення К.СЕРЕДИ, який з липня знаходився на стаціонарному лікуванні в Чернігівській обласній дитячій лікарні, до столичної клініки повідомили УНІАН у прес-службі Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.

За інформацією головного спеціаліста з педіатрії Управління охорони здоров’я ОДА Людмили КРИВЕЦЬ, у дитини в травні цього року було діагностовано серйозне захворювання, що потребувало нейрохірургічного лікування. У червні хлопчика прооперували у Київському інституті нейрохірургії ім. Ромоданова Академії медичних наук України. Через місяць у тяжкому коматозному стані дитину переведено до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Спочатку хворий знаходився на апараті штучної вентиляції легенів під цілодобовим наглядом спеціалістів і консультуванням дитячого нейрохірурга та інших фахівців.

Л.КРИВЕЦЬ також повідомила, що у серпні та жовтні на консиліум до лікарні приїжджали столичні фахівці, які зробили висновок – методи лікування хворого відповідають протоколам, що застосовуються під час даного захворювання. Стан дитини покращився і хлопчика переведено до соматичного відділення.

Втім, як зазначають в управлінні, від батьків хлопчика постійно надходили скарги, що їм не дозволяють знаходитися у реанімаційному відділенні безпосередньо біля ліжка хворого. З боку батьків висловлювалися пропозиції щодо переведення хворого на подальше лікування до Києва. За їхніми вимогами було досягнуто домовленості із заступником головного лікаря столичної клініки «Охматдит» про реабілітаційне та відновлювальне лікування хлопчика.

В свою чергу керівництво Чернігівської обласної дитячої лікарні підкреслює, що практично всі витрати на лікування хлопчика заклад брав на себе, і для покращення стану дитини було зроблено все можливе.

Представник родини Тарас СКОРИК підтвердив факт переведення матері з хлопчиком на лікування в «Охматдит», але окрему інформацію прес-служби облуправління охорони здоров’я він спростував.

За словами Т.СКОРИКА, К.СЕРЕДУ перевели з Київського інституту нейрохірургії до Чернігова з випискою – “повільна позитивна динаміка відновлення”, а в обласній лікарні стан дитини погіршився. Крім того, за свідченням Т.СКОРИКА, батьки дитини витрачали значні власні кошти на лікування дитини. А переведення до неврологічного відділення «Охматдиту» стало можливим лише після втручання ЗМІ та голови облдержадміністрації Володимира ХОМЕНКА.

За словами Т.СКОРИКА, на реанімобілі обласної лікарні дитину доставили до столиці.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня батьки К.СЕРЕДИ звернулись до ЗМІ з проханням висвітлити ситуацію з їх дитиною і посприяти переведенню дитини на лікування до Києва. Близькі дитини мотивували свої претензії до чернігівських лікарів тим, що поки дитина три тижні перебувала в реанімації, їм не повідомляли про стан хлопчика, не допускали провідувати, а також відмовлялись видати копію історії хвороби для консультації з незалежними фахівцями. Коли у вересні стан Кирила сильно погіршився, він схуд на 4 кілограми, в нього з’явилися пролежні, сильні судоми, запалення роговиці ока, що викликало появу виразки, через яку не закривалося око, і утворився отвір до очного дна, батьки вирішили, що лікарі «запустили» дитину, і почали шукати шляхи передачі дитини іншим спеціалістам. Але чернігівські лікарі, за свідченнями батьків, відмовлялись добровільно переводити дитину до іншої клініки і створювали перешкоди для незалежних консультацій з приводу стану дитини. Лікарі в свою чергу казали журналістам, що вони роблять все можливе, але дитина безнадійна, а її мати неадекватна.