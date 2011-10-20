Черкащина: 2 дні шукають чоловіка, що пішов за грибами

У Золотоніському районі Черкаської області рятувальники вже два дні шукають чоловіка, який пішов у ліс по гриби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди управління МНС у Черкаській області, ввечері 17 жовтня близько 17 години до рятувальників від чергового Золотоніського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві поряд із селом Кедина Гора зник 29-річний чоловік, який пішов до лісу збирати гриби ще зранку 16 жовтня. Увечері він зателефонував родичам та повідомив, що заблукав. Після цього зв`язок з ним обірвався. Родичі зниклого разом з іншим місцевим населенням негайно розпочали пошуки, які тривають досі.