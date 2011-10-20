Краснодон: порушили кримінальну справу за фактом отруєння дітей

Прокуратура м. Краснодона Луганської області 19 жовтня порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей в міській гімназії Краснодона.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

Цю інформацію підтвердила співробітник прес-служби обласної прокуратури Лілія МАКСИМЕНКО.

За її словами, справу порушено за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов`язків з охорони життя і здоров`я неповнолітніх унаслідок недбалого або недобросовісного до них ставлення)

Як повідомляв УНІАН, у центральній міській лікарні Краснодона станом на 10.00 20 жовтня залишаються 37 учнів школи-гімназії з числа госпіталізованих з отруєнням. Стан дітей задовільний.

Діти з харчовим отруєнням були госпіталізовані до другої інфекційної міської лікарні Краснодона 19 жовтня. За даними Міністерства охорони здоров`я, було госпіталізовано 41 дитину, за даними МНС - 49. На обід вони їли борщ, гречану кашу, рогалики з повидлом і чай. Всі вони учні 1-4-х класів гімназії. Попередній діагноз - гострий гастроентерит.

В цілому в гімназії навчається 684 учні (272 учні 1-4-х класів навчаються і харчуються в окремій будівлі).

У вогнищі захворювання фахівці СЕС здійснюють комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Взято проби води і залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив створити комісію і забезпечити проведення з виїздом на місце протиепідеміологічних заходів і лікування хворих для запобігання подальшому розповсюдженню кишкової інфекції, що виникла в гімназії.