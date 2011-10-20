У лікарні Краснодона залишаються 20 школярів

У міській лікарні № 2 Краснодона залишаються 20 школярів, госпіталізованих вчора з попереднім діагнозом «гострий гастроентерит».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, стан дітей задовільний.

За даними ОДА, загальна кількість госпіталізованих вчора школярів становила 47 чоловік.

Для надання медичної та організаційно-методичної допомоги дітям в лікарню додатково направлені дитячі лікарі-інфекціоністи. Забезпечено цілодобовий моніторинг захворюваності на гострі кишкові інфекції.

Як повідомляв УНІАН, діти з харчовим отруєнням були госпіталізовані до другої інфекційної міської лікарні Краснодона 19 жовтня. За даними Міністерства охорони здоров`я, було госпіталізовано 41 дитину, за даними МНС - 49. На обід вони їли борщ, гречану кашу, рогалики з повидлом і чай. Всі вони учні 1-4-х класів гімназії. Попередній діагноз - гострий гастроентерит.

В цілому в гімназії навчається 684 учні (272 учні 1-4-х класів навчаються і харчуються в окремій будівлі).

У лікарні Краснодона станом на 10.00 залишалося 37 учнів школи-гімназії з числа госпіталізованих з отруєнням.

Прокуратура міста порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей в міській гімназії Краснодона. Справу порушено за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов`язків з охорони життя і здоров`я неповнолітніх унаслідок недбалого або недобросовісного до них ставлення).