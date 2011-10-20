У Херсоні двоє людей отруїлися грибами.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 18 жовтня в Херсоні двох людей було госпіталізовано з діагнозом «отруєння грибами».

Постраждали брат і сестра, які напередодні вживали дикорослі гриби. В результаті 12-річний хлопчик у тяжкому стані був госпіталізований до дитячої обласної лікарні, а його 21-річна сестра в стані середньої тяжкості потрапила до лікарні імені Тропіних.

За даними облуправління МНС у Херсонській області, з початку грибного сезону в регіоні вже зареєстровано 10 випадків отруєння дикорослими грибами.