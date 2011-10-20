У Херсоні двоє людей отруїлися грибами
16:13, 20 жовтня 2011Новини регіонів
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"Дари" дикого лісу
У Херсоні двоє людей отруїлися грибами.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 18 жовтня в Херсоні двох людей було госпіталізовано з діагнозом «отруєння грибами».
Постраждали брат і сестра, які напередодні вживали дикорослі гриби. В результаті 12-річний хлопчик у тяжкому стані був госпіталізований до дитячої обласної лікарні, а його 21-річна сестра в стані середньої тяжкості потрапила до лікарні імені Тропіних.
За даними облуправління МНС у Херсонській області, з початку грибного сезону в регіоні вже зареєстровано 10 випадків отруєння дикорослими грибами.
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