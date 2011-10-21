У Чернігові п’яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора ввечері на одній із центральних вулиць міста. Водій автомобіля "Skoda Octavia", перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги в межах пішохідного переходу.

Внаслідок пригоди жінка, 1952 року народження, від отриманих травм померла на місці аварії.