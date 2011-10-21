У Вінниці жінка зарізала свого 7-річного сина

У Вінниці психічнохвора жінка зарізала свого семирічного сина

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, у місті Вінниці у своїй квартирі працівники міліції затримали 34-річну безробітну місцеву жительку (перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері). Попередньо встановлено, що вона ввечері 19 жовтня в зазначеній квартирі, перебуваючи в стані психічного розладу, ножем вбила свого семирічного сина.