У лікарні Краснодона залишаються 12 школярів

У лікарні Краснодона Луганської області залишаються 12 школярів, госпіталізованих 19 жовтня з попереднім діагнозом «гострий гастроентерит».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

35 школярів виписали з лікарні, йдеться в повідомленні.

Перебіг захворювання госпіталізованих – легкого та середнього ступенів важкості.

В осередку захворювання - міській гімназії Красно дона - фахівцями обласної та районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Взято проби води та залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура міста порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей в міській гімназії Краснодона. Справу порушено за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов`язків з охорони життя і здоров`я неповнолітніх унаслідок недбалого або недобросовісного до них ставлення).